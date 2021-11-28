قضيت معاها أجمل أيام عمري.. أحمد بدير عن الراحلة سهير البابلي

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أكد الفنان أحمد بدير أنه حزين جدا لفراق النجمة سهير البابلي، وقال بدير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «قضيت مع سهير البابلي أجمل أيام عمري في ريا وسكينة، أكثر من 8 سنين مسرح وكنت بروح كل يوم وعارف أنها هتفاجئني بحاجة جديدة وتعليني لفوق لأن الممثل لما يشتغل مع الأقوى منه بيكبر، وهي كانت كبيرة، وبتكبر دائما اللي معاها وإنسانة وطيبة وحنونة وعاطفية وأم واخت.

واضاف: «كانت بتقولي عايزين نعمل مسرح بس عايزين ورق كويس والكلام ده كان من 14 سنة تقريبًا... كانت نجمة مسرح، فقدنا إبتسامة وضحكة وقيمة وقامة كبيرة قلبي حزين جدًا، متغلاش على ربنا،وربنا يجعلها من أهل الجنة».

وكان الموت قد غيب الفنانة الكبيرة سهير البابلي بعد صراع مع المرض، قبل أسبوع تقريباً.