★ ★ ★ ★ ★

اختتمت بعثة المنتخب الوطني لسيدات التايكوندو مشاركاتها في بطولة العالم، والتي استضافتها السعودية للمرة الأولى، خلال الفترة من 25 حتى 27 من شهر نوفمبر الحالي.

ولم تحقق البعثة المصرية أي مراكز في البطولة، التي تعد أولى الخطوات الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

إذ خسرت اللاعبة مرام نبيل في دور الـ32 من نظيرتها الروسية بنتيجة (19-4) لمنافسات وزن 49 كجم، كما خسرت اللاعبة شهد الحسيني أما نظيرتها المكسيكية بنتيجة (3-2) لنفس الوزن.

وفي منافسات وزن 53 كجم، ودعت منة الله مدحت البطولة بعد خسارتها من السعودية نورا خالد.

وفى وزن 57 كجم، فازت تلى تامر على الصربية الكسندرا رداديمالوفيتش بنتيجة (7-5) في منافسات دور الـ 32، لتخسر بعد ذلك امام بطلة روسيا بنتيجة (23-2)

وفي نفس الوزن خسرت حبيبة محمد أمام الهولندية بودن بنتيجة (21-3) في الدور الأول، كما تلقت أشرقت نبيل خسارة أمام الروسية اينسيا بنتيجة (2-0).

كما ودعت كلا من نادين محمود وتقى شعبان البطولة بعد الخسارو من لاعبتين المنتخب الأردني والإسباني على الترتيب.