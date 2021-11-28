«الأحوال المدنية» توجيه مأموريات لإستخراج بطاقات «الرقم القومى» للمواطنين بالمنازل

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق 13 محافظة.

وتقرر إستمرار القوافل بـ13 محافظة بذات المواقع، بالإضافة إلى الدفع بقوافل أخرى مستحدثة بمحافظة الغربية إعتباراً من السبت لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ4 حالات إنسانية بالمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

وقام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى محافظتى الغربية وكفرالشيخ وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان من المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خلال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية.