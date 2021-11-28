لحيازته سلاح ناري.. «الداخلية»: ضبط صاحب مكتب خدمات في القاهرة

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط صاحب مكتب تقديم خدمات إصدار الأوراق الحكومية بدون ترخيص بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية غير مرخصة.
وتم ضبط المتهم وبحوزته طبنجة بدون خزينة وفرد خرطوش و2 طبنجة صوت و4 صواعق كهربائية و6 دنك وجهاز لاسلكى والشاحن الخاص به و5 شهادات ميلاد بأسماء أشخاص مختلفة.
وبمواجهته إعترف بإدارته مكتب لتقديم الخدمات الحكومية بدون ترخيص بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وحيازته للأسلحة المضبوطة بحوزته بقصد حماية نشاطه الإجرامى والصواعق والدنك وجهاز اللأسلكى خاصين بشركة أمن ملكه «مغلقة»، وشهادات الميلاد خاصة ببعض العاملين بذات الشركة.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.