كرة يد | انطلاق الجولة الـ17 لدوري المحترفين.. تعرف على المواجهات والمواعيد

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تنطلق اليوم الأحد 28-11-2021 منافسات الجولة الـ17 من بطولة دوري المحترفين لكرة اليد لهذا الموسم.

إذ يواجه أصحاب أجياد البنك الأهلي، ويستضيف الأوليمبي فريق أكتوبر، ويواجه هلوبولييس الأهلي، ويلعب الشمس مع المعادي، ويواجه الحوار الطيران.

بينما يحل الزمالك ضيفًا على سبورتينج، ويواجه هليوليدو طلائع الجيش، ويلعب سموحة مع الجزيرة، ويتنافس المنصورة مع الزهور.

ومن المقرر أن يتاهل أول 6 فرق للعب دورتين مجمعتين لتحديد البطل الجديد للنسخة الحالية للدوري.

ويذكر أن الزمالك توج بطلًا للنسخة الماضية، بعد فوزه على الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.