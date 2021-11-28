مجلس النواب يحيل 4 قرارات رئاسية ومشروعات قوانين للجان المختصة (التفاصيل)

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أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة ، اليوم ، قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 559 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات التقليدية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول وأطراف أخرى.

2- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 560 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية التسهيلات الإسلامية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول.

3- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 561 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية وكالة الاستثمار بين جمهورية مصر العربية متصرفة من خلال وزارة المالية وبنك أبوظبي الأول وآخرون.

4- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 562 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية الشروط التجارية بين جمهورية مصر العربية من خلال وزارة المالية وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد وبنك أبوظبي الأول وآخرون.

(أحيلت إلـى لـجنـة الشؤون الدستورية والتشريعية)

أ‌. مشروعا قانونين مقدمان من الحكومة:

1) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.

2) مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة (بديلاً عن مشروع القانون السابق إحالته بتاريخ 10/8/2021)، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي. (أحيلا إلى لجنة الخطة والموازنة)

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 558 لسنة 2021، بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية. (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).