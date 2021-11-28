«الداخلية» تواصل جهودها لملاحقة «المتاجرين في المخدرات» بالمحافظات

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واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام ونظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأمن المركزى ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج ا في عدد من المحافظات.

في قنا تم ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص- لإثنين منهم معلومات جنائية لمحاولتهم تصنيع مخدر الآيس «الشابو» وترويجه على عملائهم مُتخذين من إحدى القرى التابعة لمركز شرطة قنا مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى، وبحوزتهم كمية من مخدر الآيس «الشابو عينة مصنعة» وكمية من مخدر الحشيش وعدد من الأقراص المخدرة والمؤثرة على الحالة النفسية- أدوات ومعدات التصنيع- سيارة- مبلغ مالى–7 هواتف محمول.

وفي الدقهلية تم ضبط شخص- له معلومات جنائية وبحوزته كمية من مخدر البانجو وسلاح أبيض ومبلغ مالى وهاتف محمول، وفي الشرقية تم ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول

وفي الإسماعيلية تم ضبط إحدى السيدات لها معلومات جنائية وبحوزتها كمية من مخدر الهيدرو وكمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وفي الإسكندرية تم ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته كمية لمخدر الحشيش ومبلغ مالى وهاتفى محمول، وضبط شخصين، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتفى محمول .

وفي السويس تم ضبط شخصين- لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتفى محمول، وفي البحيرة تم ضبط شخص له معلومات جنائية، بحوزته كمية من مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول، وفي الغربية تم ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالى و4 هواتف محمول

كما تم إستهداف بؤرة السحر والجمال، ضبط شخص له معلومات جنائية، وبحوزته كميةمن مخدر الهيروين ومبلغ مالى وهاتف محمول ،وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدو ماجاء بالتحريات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.