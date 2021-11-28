محافظ الشرقية يفاجئ مدينتي منيا القمح والزقازيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات

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قام الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة لمدينتي منيا القمح والزقازيق، في ساعة متأخرة من مساء أمس، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الإشغالات وفتح الطريق أمام حركه السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي والكافيتريات بمواعيد الغلق الشتوية، طبقاً لقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.

بدأ المحافظ جولته بزيارة مدينة منيا القمح، لتفقد أعمال التطوير الجارية بكورنيش المدينة بدءًا من كوبري هندسة الري وصولاً لكوبري نادي المعلمين بطول 1.2 كم من الجانبين وبتكلفة مبدئية مليون جنيهًا، ليكون متنفسًا ومتنزها يليق بأبناء المدينة وللمساهمة في إستعادة الطابع الحضاري والجمالي لها.

وأكد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات الواقعة على حرم الري في المسافة من كوبري المركز وصولاَ للمشي السياحي الجاري تنفيذه، وذلك لإستكمال الأعمال وتطوير المنطقة بالشكل الأمثل، تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

وشدد محافظ الشرقية على إسراع الخطى في تنفيذ أعمال تطوير وتجميل كورنيش المدينة، وإنشاء الرامب المخصص لذوي الهمم لمساعدتهم في التنقل واستخدام الكورنيش مع إلزام الشركة المنفذة بالمواصفات الهندسية، ونهو الأعمال طبقاً للجدول الزمني المحدد لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وشهدت جولة محافظ الشرقية بمدينة منيا القمح، تفقد عدد من شوارع لمتابعة أعمال التطوير والرصف الجارية بها، ليصدر تعليماته لرئيس المدينة بإزالة التعديات ورفع الإشغالات بشارعي القلعة والسكرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال صاحب مقهى، يقوم بتقديم الشيشة لرواده مخالفاً بذلك التعليمات الصادرة بمنع تقديم الشيشة تنفيذا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا.

وأصدر المحافظ تعليمات مشددة لرئيس مركز ومدينة منيا القمح بتكثيف أعمال النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية، ومداخل القرى حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وانتقل محافظ الشرقية لتفقد الأعمال التمهيدية لرصف وإزدواج امتداد الطريق الدائري بمنيا القمح بطول 2 كيلو و650 متر وبتكلفة 41 مليون جنيه، والذي يبدأ من أول طريق بنها / منيا القمح وصولا لقرية الجديدة للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ، مشددًا على رئيس المركز بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الرصف وإلزامهم بالجدول الزمني المحدد لسرعة دخول الطريق الخدمة، ليصبح محور مروي جديد يساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدينة.

وحرص محافظ الشرقية على لقاء عدد من المواطنين، واستفسر منهم عن مستوى الخدمات المؤداه لهم، وتعرف على مشاكلهم، موجهًا رئيس المدينة بفحصها وتلبيتها فورًا في اطار القانون.

وشهدت جولة المحافظ الليلية تفقد لعدد من المناطق بمدينة الزقازيق، ومتابعة أعمال التطوير الجارية بشارعي طلبة عويضة، وأحمد إسماعيل، والتي تشمل أعمال كشط الأسفلت القديم بكل إتجاه تمهيداً لأعمال الرصف والتطوير ورفع الجزيرة الوسطي، وأكشاك الكهرباء والتليفونات لتوسعة الشارعين، وتوحيد الاتجاهات وذلك لخلق السيولة المروية المطلوبة تنفيذا لخطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق.