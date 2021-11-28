حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج منها ضبط 8 قطع سلاح نارى وأبيض.

كما تم ضبط 20 قضية إتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعةبحوزة 25 متهم لـ 14 منهم معلومات جنائية، كما تم تنفيذ 5231 حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.