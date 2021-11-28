انطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021

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انطلقت، اليوم، فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2021؛ الذي خصص له نادي الصقور السعودي جوائز مالية تبلغ نحو 25 مليون ريال، وينظمه بمقره في ملهم (شمال مدينة الرياض)، خلال الفترة من 28 نوفمبر حتى 16 ديسمبر المقبل.

وكان المهرجان الأضخم من نوعه في العالم قد أطلق شارة البدء بإقامة الأشواط التأهيلية للصقارين السعوديين، التي انطلقت بشوط فئة شاهين فرخ ملاك سعوديين، بمنافسات قوية لحجز مقعد في الأشواط النهائية، التي تحمل لقب كأس الملك عبدالعزيز. وسيشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور إقامة أشواط للصقارين الدوليين، بفئتي الملاك والمحترفين.

كما يقيم المهرجان مسابقة للمزاين، لاختيار أجمل الصقور في سبعة أشواط؛ خصص منها اثنان للفروخ، وخمسة للقرانيس.

ويهدف مهرجان الملك عبدالعزيز من خلال هذه الفعاليات إلى الحفاظ على الإرث العريق للسعوديين، ونقل هواية الصقور إلى الأجيال القادمة، وتثقيف الأبناء بتاريخهم وما فيه من القيم والعادات الأصيلة، وتعزيز روح المنافسة بين الصقارين.

ويصاحب المهرجان مجموعة من الفعاليات؛ مثل حفلات للفرق الشعبية إلى جانب قرية السدو التراثية، وميدان الرماية الحية (Top Gun). يذكر أن المهرجان يواصل تسجيل الصقور في بعض الفئات إلى 9 ديسمبر، لاستيعاب أكبر عدد من الصقارين الراغبين في المشاركة، وكان قد حقق اعترافاً دولياً كأكبر مهرجان للصقور عالمياً من حيث عدد الصقور المشاركة، ودخل موسوعة (جينيس) العالمية للأرقام القياسية مرتين متتاليتين.