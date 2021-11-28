«أحترم رد فعلهم».. ميدو يُشيد بجمهور الأهلي

★ ★ ★ ★ ★

أشاد أحمد حسام «ميدو» نجم الزمالك الأسبق، بموقف جمهور النادي الأهلي، وذلك بعد رفعهم العلم المصري في المدرجات، خلال مباراة سموحة، التي أقيمت الخميس الماضي في الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف.

وقال «ميدو» في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «المحور» :«زي ما انتقدنا تصرف جمهور الأهلي في مباراة غزل المحلة، هذا هو وقت الإشادة، بعد رفعهم العلم المصري في المدرجات أثناء عزف السلام الوطني».

وأضاف :«انتقادي لبعض من جمهور الأهلي في مباراة غزل المحلة، لا يعني أنني ضدهم، انتقدت لأن دي بلدنا، مش هشوف خطأ وأسكت عليه، في النهاية أحترم رد فعل جمهور القلعة الحمراء في مباراة سموحة، السلام الوطني مفيهوش هزار، عندما يُعزف يقف الجميع انتباه، هذا ما تعلمناه».

وأشار :«أشيد أيضًا بقرارات رابطة الأندية، بعدما عاقبت المخطئين فقط من جماهير القلعة الحمراء الذين خرجوا عن النص أثناء عوف السلام الوطني في مباراة غزل المحلة، ولم تعاقب النادي الأهلي وباقي الجمهور، مثلما كان يحدث من قبل».