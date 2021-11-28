هل من الآمن القيادة مع وجود مسمار في الإطار؟

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من الممكن أن يعلق مسمار في أحد إطارات السيارة بالصدفة، وفي هذه الحالة يقوم بعض الأشخاص بالسير بالإطارات ذات المسمار دون الإكتراث لوجود المسمار، اعتقاداً أنه لا يمكن أن يسبب ضرر خاصةً إذا كان صغير الحجم.

لكن بحسب autoblog ،ليس من الآمن القيادة مع وجود مسمار في إطار السيارة، إذ أن المسمار يزيد من فرصة انفجار الإطار، كما أن المسمار من الممكن أن يتسبب في ثقب الإطار، ما يسمح بخروج الهواء.

وفي حالة القيادة بسرعة مع ضغط إطار على ضغط الهواء، فقد يتعرض الإطار للانفجار، ما يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة، وبالتالي يؤدي إلى حادث خطير، خاصة إذا كنت تسير على الطريق السريع.

كيف تحل المشكلة؟

يمكن أن يكون الضرر بسيط، ولا يتطلب سوي إزالة المسمار وترميم الإطار، وممكن أن يكون الإطار تعرض لتلف كبير لا يسمح بترميمه، خاصةً إذا كان هناك ضرر في الجدار الجانبي، وفي هذه الحالة يجب تبديله.