محمد شريف: لاسارتي اتهمني بالتخاذل.. وأتدرب خارج الأهلي

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قال محمد شريف مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي أنه يتدرب مع مدرب شخصي من أجل زيادة مستواه مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، في تصريحات على قناة النهار:«تدربت بشكل خاص خارج الأهلي من أجل العمل على نفسي ومن أهم الأشياء التي عملت عليها هي ضربات الرأس».

وأشار: «لم أقوم بإبلاغ النادي خاصة انها ليست بدنية بل ألعب على على زيادة مستواي.

وواصل:«لم أشارك تحت قيادة لاسارتي مدرب الفريق السابق، وشاركت في مباراة ودية وسجلت هدف ووعدني باللعب ولكن لم يحدث».

وتابع:«لاسارتي كان هناك لاعبين يعودوا من الإصابة يشاركوا بصفة أساسية وأنا لم أشارك».

وأتم :«تحدثت معه بعد التألق في المران ولكن قال لي أنت بتهزر أمام المرمي ولا تتمتع بالجدية