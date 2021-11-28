مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل حديثه مع كيروش بشأن عرض مانشستر يونايتد

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كشف مجدى عبدالغنى نجم الأهلي الأسبق، عن تفاصيل حديثه مع البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، بشأن تلقيه عرضًا لتدريب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وقال مجدي عبدالغني في تصريحات تليفزيونية، إنه التقى كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر على هامش افتتاح المقر الجديد لاتحاد الكرة بمدينة 6 أكتوبر الخميس الماضى.

وأكد مجدى عبدالغني، أنه تحدث مع كيروش عن عرض مانشستر يونايتد الانجليزى، وقال له الخواجة نصا :«نعم مانشستر يوانيتد يضعنى ضمن خيارات المرحلة المقبلة بالنسبة له، ولكننى احترم تعاقدى مع منتخب مصر ولن أرحل احتراما للجماهير المصرية، التي تعشق كرة القدم وتحلم بالمونديال».

يُذكر أن منتخب مصر سافر إلى الدوحة، استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي ستقام خلال الفترة من 30 نوفمبر الجاري حتى 18 ديسمبر المقبل.