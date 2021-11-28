نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم

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أكد نادر السيد حارس مرمى نادي الأهلي والزمالك السابق، أنه لم يندم على الفترة التي لعب فيها للفريق الأحمر.

وقال نادر السيد في تصريحات تليفزيونية :«لعبت داخل النادي الأهلي موسم ونصف، واحترم تواجدي داخل القلعة الحمراء خلال تلك الفترة وكل التقدير للنادي الأهلي، لكنني تربيت داخل نادي الزمالك وأحد أبناء القلعة البيضاء».

وأضاف:«لم أنسى فترة تواجدي في الأهلي ولم أندم على هذه الفترة لكنني كنت اتمنى المشاركة خاصة أنني كنت في هذه الفتره في مستوى عالي وشعرت بالظلم لأنني لم أشارك مع الاهلي كثيرًا».

وأشار:«على الرغم من اللعب لأندية الاهلي والمصري والاتحاد لكن يبقى تواجدي داخل نادي الزمالم وضع خاص».