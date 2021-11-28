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عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام .. و10% من الحكام يصلحون للدوري

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عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام .. و10% من الحكام يصلحون للدوري

أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن فريق سيراميكا كليوباترا ليس له ضربة جزاء خلال مباراة ، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2» :«سيراميكا كليوباترا، ليس له ضربة جزاء أمام الزمالك»، موضحًا: «هناك جذب متبادل من اللاعبان، لاعب سيراميكا كليوباترا جذب قميص طارق حامد، أولاً ثم جذب طارق، بعد ذلك قميص اللاعب».

وتابع :«هذا الجذب غير مؤثر، عرضت تلك اللعبة على أحد الخبراء الأجانب، مؤكدا على عدم وجود ضربة جزاء»، مضيفًا : «من يقول أن سيراميكا، له ضربة جزاء، (مبيفهمش في التحكيم)، البعض له أغراض غير محترمة».

وواصل: «هناك بعض الأخطاء التحكيمية خلال المباريات الماضية، ولكن الأخطاء التي غيرت نتائج المباريات قليلة للغاية».

وتابع :«الحكام مش جاهزين لإدارة مباريات الدوري، و10% فقط هم من يصلحون لإدارة المباريات الكبيرة، ونعمل خلال تلك الفترة على تطوير مستوى الحكام».

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