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أكد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن فريق سيراميكا كليوباترا ليس له ضربة جزاء خلال مباراة الزمالك، التي أقيمت مساء الخميس الماضي، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2» :«سيراميكا كليوباترا، ليس له ضربة جزاء أمام الزمالك»، موضحًا: «هناك جذب متبادل من اللاعبان، لاعب سيراميكا كليوباترا جذب قميص طارق حامد، أولاً ثم جذب طارق، بعد ذلك قميص اللاعب».

وتابع :«هذا الجذب غير مؤثر، عرضت تلك اللعبة على أحد الخبراء الأجانب، مؤكدا على عدم وجود ضربة جزاء»، مضيفًا : «من يقول أن سيراميكا، له ضربة جزاء، (مبيفهمش في التحكيم)، البعض له أغراض غير محترمة».

وواصل: «هناك بعض الأخطاء التحكيمية خلال المباريات الماضية، ولكن الأخطاء التي غيرت نتائج المباريات قليلة للغاية».

وتابع :«الحكام مش جاهزين لإدارة مباريات الدوري، و10% فقط هم من يصلحون لإدارة المباريات الكبيرة، ونعمل خلال تلك الفترة على تطوير مستوى الحكام».