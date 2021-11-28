مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي»

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انتهى مساء أمس السبت، العرض الأول لفيلم «بنات عبدالرحمن»، والذي عرض لأول مرة عالميًا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ 43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدول.

وقال «زيد أبوحمدان» مخرج الفيلم، خلال الندوة التي أقيمت في المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية: «أن الفيلم أستغرق 7 سنوات لتحضيره، والجزء الأمبر كان في كتابة العمل«.

وأضاف: «استوحيت فكرة الفيلم من والدتي وخالاتي، واتمني أن الفيلم ينجح تجارياً عند عرضه لأنه صادق».

تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل كيخاطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها