اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في القليوبية قطع مياه الشرب اليوم «الأحد» عن مدينة طوخ في القليوبية، بسبب أعمال الصيانة للخط الرئيسى أمام سنترال طوخ لمدة 5 ساعات من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية بعد الظهر

وأهابت الشركة في بيان لها بالمواطنين تدبير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة قطع المياة مؤكدة أنه سيتم إعادة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة، وصرف كميات المياه من الخط الرئيسي لضمان جودة المياه بعد أعمال الصيانة حففاظا على أرواح المواطنين

وفى وقت سابق عقد المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة في القليوبية ورشة عمل بعنوان آليات تنفيذ خطط مأمونية تداول الصرف الصحي بحضور ممثلي الإدارة العامة للجودة وشئون البيئه بالشركة القابضة والجهات الخارجية المعنية متمثلة في الصحه والري والزراعه والجهاز التنفيذي بالقليوبية والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وناقشت الورشة منهجيه تطبيق خطط سلامة ومأمونية تداول الصرف الصحي لمحطات المعالجه وتحديد المخاطر بمراحل المعالجة والوقوف على الإجراءات التصميمية وانه جارى الانتهاء من إعداد الخطة لمحطة معالجة قها للحصول على اعتماد السلامة.