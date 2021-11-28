طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر

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كشفت هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم الأحد 28 نوفمبر إلى الجمعة 3 ديسمبر 2021، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، مائل للبرودة ليلاً على الأنحاء كافة.

ويحدث ارتفاع في الحرارة يومي الأحد والإثنين على كافة الأنحاء.

واعتبارًا من الثلاثاء 30 نوفمبر يحدث انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

وفيما يلي حالة وأخبار الطقس خلال الأيام القادمة:

- حالة الطقس الأحد 28 نوفمبر والاثنين 30 نوفمبر :

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

بالإضافة إلى وجود شوائب عالقة نهاراً على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

- من الثلاثاء 30 نوفمبر إلى الجمعة 3 ديسمبر :

تسود شبورة مائية من 5- 7 صباحًا على الطرق السريعة المؤدية من وإلى القاهرة والسواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم الأحد 28 نوفمبر إلى الجمعة 3 ديسمبر 2021:

- الأحد 28 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 28 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 33 درجة والصغرى 16 درجة.

- الاثنين 29 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 32 درجة والصغرى 18، وعلى السواحل الشمالية 29 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 16 درجة.

- الثلاثاء 30 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية 24 درجة والصغرى 16، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 19، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 14، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 15 درجة.

- الأربعاء 1 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 24 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 27 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 25 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 31 درجة والصغرى 15 درجة.

- الخميس 2 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 15 درجة.

- الجمعة 3 ديسمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 23 درجة والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية 22 درجة والصغرى 15، وعلى جنوب سيناء 25 درجة والصغرى 18، وعلى شمال الصعيد 23 درجة والصغرى 13، وعلى جنوب الصعيد 28 درجة والصغرى 15 درجة.