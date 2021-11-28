عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»

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رد عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، على مطالبة البعض بإستقدام خبير أجنبي، لإدارة التحكيم المصري في الفترة المقبلة، وذلك بعد الأخطاء التي ارتكبها الحكام المصريين، خلال الأسابيع الستة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات تليفزيونية عبر فضائية «أون تايم سبورتس2» :«أعمل في اتحاد الكرة متطوعًا، ووافقت على تولي رئاسة لجنة الحكام، من أجل خدمة بلدي»، مضيفًا :«أفكر جديًا في الرحيل عن رئاسة لجنة الحكام، بعد الهجوم الكبير الذي نتعرض له، والمطالبة بتعيين خبير أجنبي».

وأضاف: «ليس لدي أي مانع في استقدام خبير أجنبي للجنة الحكام، أنا (مش ماسك فيها)»، مضيفًا:«عندما توليت المسوؤليو أكدت أنه لا يوجد سوى 10% من الحكام يستطيعون ادارة المباريات الكبرى في الدوري المصري».

وتابع :«حاولنا خلال الفترة الماضية، العمل على تطوير مستوى الحكام من خلال المحاضرات النظرية والعملية، أنا في خلال شهرين لم أر بيتي سوى يومين فقط، وهذا بسبب انشغالنا في العمل على تطوير منظومة التحكيم».

وأكمل: «من يطالبون بتعيين خبير أجنبي ليس لهم دراية بأي شيء عن التحكيم»، مضيفًا :«نواجه هجوم مبرر من بعض الأشخاص الذين لا يفهمون في التحكيم».