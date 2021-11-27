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كشف أحمد الفاضلي، سفير مصر في جنوب إفريقيا وبوتسوانا وليسوتو، حقيقة وجود عالقين في جنوب إفريقيا يريدون العودة إلى مصر بعد قرار الدولة المصرية حظر السفر من وإلى جنوب إفريقيا بعد ظهور متحور «أوميكرون» الجديد.

وقال «الفاضلي»، في اتصال هاتفي مع برنامج «على مسؤوليتي» على فضائية «صدى البلد» السبت: «لا يوجد عالقون لأن المطارات كانت مفتوحة في مصر وهناك بعض شركات الطيران أرجأت رحلاتها بعد ظهور المتحور الجديد ويمكن لمن يريد العودة أن يقوم باتخاذ خطوط طيران أخرى مع الالتزام بالإجراءات الجديدة بعد العودة».

وأشار إلى أنه تم إعداد خلية أزمة لمتابعة أحوال المصريين المقيمين في جنوب إفريقيا، متابعًا: «لم نخطر بأي إصابات بهذا المتحور بين المواطنين المصريين».

وأوضح أن جنوب إفريقيا مرت حتى الآن بثلاث موجات لكورونا وفي انتظار الموجة الرابعة، لافتًا إلى أن أعداد المصابين وصلت إلى 3 ملايين مواطن توفي منهم 90 ألفًا بنسبة 3% ومؤخرًا كان عدد الإصابات بالمتحور الجديد 22 حالة من بين أكثر من 3 آلاف إصابة أعلنت عن اكتشافها مؤخرًا.