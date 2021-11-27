مبادرة «حياة كريمة» الثقافية في جمعية تنمية المجتمع بقرية تطون

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تستمر وزارة الثقافة بمشاركتها الثقافية والفنية بمبادرة «حياة كريمة» من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة، بفرع ثقافة الفيوم بإقليم القاهرة الكبري وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان بقرى «حياة كريمة» بمركز اطسا بمحافظة الفيوم، والتي تقدمها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة حنان موسي بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، التربية والتعليم، المجلس القومي للمرأة، صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالفيوم، وتستمر حتى 30 نوفمبر الجاري.

وبجمعية تنمية المجتمع بقرية تطون، أقيمت عدة فعاليات تضمنت مجموعة من الورش الفنية شملت ورشة مشغولات يدوية لعمل خدادية على شكل وردة من قماش الموهير، عجائن السيراميك، إكسسوار لعمل أساور الصداقة، تشكيل بالخرز، خوص، بجانب ثلاث ورش للرسم الأولي لتعليم أساسيات الرسم، الثانية والثالثة للتلوين على لوحة مرسومة، كما أقيمت ورشة لعمل منظر الغروب في الريف من الخيش وقماش الموهير الشعبي، وورشة خرز، بجانب ورشتان للحكي الأولى بالاراجوز وعروسة الماريونيت، أما الثانية للحكي عن ختان الإناث، بالإضافة لورشة مكرمية، وورشة خيامية.

واختتمت الفاعليات بالفقرة الفنية تضمنت تقديم فقرة مسرح بعرائس الماريونيت، بقيادة أحمد صلاح، بحانب فقرة من مشروع ابدأ حلمك تضمنت عرض مسرحي بعنوان «أصحي يانايم» بطولة ثلاث طفلات وهن ريماس، ريتاج، منة الله عن التعليم وضرورته للأطفال، تأليف وإخراج راندا أشرف، بالإضافة لعرض فني بالاراجوز، وعلي هامش الفاعليات أقيم معرض لإصدارات قصور الثقافة.