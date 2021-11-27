بيان رسمي من الأهلي بشأن تجميد فوز العامري فاروق .. حصل على 94% من الأصوات

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أصدر النادي الأهلي بياناً رسمياً اليوم السبت 27-11-2021 يؤكد فيه على صحة الموقف القانوني لـ العامري فاروق الفائز بمنصب نائب رئيس النادي بالتزكية، خلال انتخابات الأهلي التي أقيمت أمس الجمعة.

وشهد النادي الأهلي أمس أزمة بعد انتخاب العامرى فاروق نائبا لرئيس مجلس إدارة النادي بعدما خاض الانتخابات بمفرده على مقعد نائب الرئيس ولم يتم طرحه على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه وبالتالي تم تجميد موقفه لحين اعتماده من الجمعية العمومية المقبلة بعدما رفضت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات اعتماد فوزه بالتزكية، وقررت إحالة أمره على الجمعية العمومية المقبلة للنادى.

وجاء نص بيان الأهلي كالتالي:

رداً على البيانات المنسوبة لكلاً من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة واللجنة الأوليمبية والتي لم يتم نشرهما على الحسابات الرسمية للجهتين لأسباب غير معروفة وتم الإشارة فيها إلى تعليق اعتماد فوز العامري فاروق نائب رئيس النادي بالتزكية بدعوى وجوب عرض أمره على الجمعية العمومية القادمة استنادا إلى نص المادة ٤٣ من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي .

أولاً: تنص المادة ٤٣ من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي على أنه (يفوز المترشح الحاصل على أعلى الأصوات، فإذا تساوى اثنان، أو أكثر في عدد الأصوات اُجريت قرعة بمعرفة رئيس اللجنة القضائية المُشرفة لتحديد المترشح الفائز. وإذا كان عدد المترشحين مساويًا للعدد المطلوب انتخابه على وفق مقاعد مجلس الإدارة، أو كان عدد المترشحين أقل من العدد المطلوب انتخابه تُعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية؛ لاعتماد فوزهم بالتزكية بشرط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين.

وفى حال عدم اعتماد الجمعية العمومية فوز المترشحين بالتزكية تطبق أحكام المادة «41 فقرة 2»، وإذا كان عدد المترشحين المُعلن فوزهم بالتزكية لا يكفي لصحة اجتماعات مجلس الإدارة تؤلف لجنة مؤقتة ممن فازوا بالتزكية، والمدير التنفيذي والمدير المالي، أو من يقوم بعملهما تتولى شؤون النادي والدعوة لانتخابات تكميلية لمجلس الإدارة في أول اجتماع جمعية عمومية عادية.

وفى جميع الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة والمادة (41) يتم إرسال صورة من محضر اجتماع الجمعية العمومية إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتماد النتائج النهائية.

ثانياً: بالنظر إلى المادة (٤٣) من لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي التي تستند إليها كلاً من الجهة الإدارية واللجنة الأوليمبية لتعليق فوز السيد العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية. يتبين أن هذه الماده جاءت متطابقة في صياغتها مع ما تنص عليه لائحة النظام الاسترشادى للأندية الرياضية الصادرة عن اللجنة الاولمبية المصرية، وكذا للعديد من لوائح النظام الأساسي للأندية الرياضة والتي منها على سبيل المثال لا الحصر، لائحة نادى الزهور الرياضي، ولائحة نادى هليوبوليس، ولائحة نادى سموحة بالإسكندرية وغيرهم من الأندية الأخرى، والتي تم الأخذ بما جاء بتلك اللوائح وإعلان فوز المترشحين بالتزكية بهذه النوادي وفقا لهذه المادة في ذات الجمعية التي تم عرض التزكية فيها. وقامت اللجنة الاولمبية والجهة الإدارية باعتماد النتائج في هذه الأندية بالتزكية. دون طلب عرض المرشحين على الجمعية العمومية مرة أخرى.

ثالثاً: النادي الأهلي اعتصم بصحيح حكم القانون، بداية من فتح باب الترشح والذي بغلقه تبين ان منصب نائب الرئيس لم يتقدم له سوى مرشح وحيد هو السيد العامرى فاروق وهو ما أعلن معه فوزه بالتزكية، ثم تم عرض أمره على الجمعية العمومية التي انعقدت أمس من خلال استمارة التصويت التي وافقت عليها الجهة الإدارية كتابة لاعتماد هذا الفوز بالتزكية وفق ما تنص عليه نصوص اللائحة السالف بيانها.. كما أن استمارة التوصيت المشار إليها مدون بها كتابة عند منصب النائب (لاعتماد فوزه بالتزكية)، وبالفعل حصل السيد/ العامرى فاروق على تأييد أعضاء الجمعية العمومية لفوزه بالتزكية، وذلك بحصوله على عدد أصوات 19472 وهو ما يقرب من ٩٤٪ من عدد أصوات الحضور.

رابعاً: يود النادي الأهلي التأكيد على أن عرض أمر المرشح الوحيد على الجمعية العمومية لاعتماد فوزه بالتزكية لم تنظم له لوائح الاندية السالف الإشارة اليها شكلا أو إجراء لهذه العرض، لذا فقد التزم النادي ما درج عليه العمل بكافة الأندية المماثلة وبذات الإجراءات المعتمدة من الجهة الإدارية واللجنة الأولمبية، والتي انتهت إلى حصول السيد العامرى فاوروق على عدد أصوات أكثر من النسبة المطلوبة.

خامساً: الأمر لا يحتاج إلى لبس أو تفسير أو تأويل. النادي الأهلي التزم صحيح أحكام القانون بشأن كافة إجراءات الجمعية العمومية للنادى المنعقدة بتاريخ 25،26 / 11/2021، والدليل أنه تم توقيع محضر اجتماع الجمعية العمومية من السادة أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات ومن اللجنة القضائية المراقبة على الانتخابات ومن اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية وهو المحضر الموجود بحوزة النادي، والمدرج بين بنوده الرئيسية اعتماد فوز العامري فاروق بمنصب نائب الرئيس بالتزكية. وتم اعتماد ذات النتيجة لنادي الزهور منذ أيام بذات نص المادة سالفة الذكر في لائحة نادي الزهور، وهي ذات المادة الموجودة في اللائحة الاسترشادية ولائحة النادي الأهلي ، وبذلك تكون وزارة الشباب والرياضة ملزمة بإعمال صحيح القانون لا سيما وأن جميع الإجراءات تمت وفق نص المادة المذكورة في تصريحات الوزارة.

سادساً: نؤكد أن ما جاء بتصريحات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، واللجنة الاولمبية، أن المحضر المرسل من اللجنة القضائية المشرفة اعتمد كافة الأمور الخاصة بالعملية الانتخابية بما فيها موقف العامري فاروق وحاجته لطرح اسمه على أول جمعية عمومية مقبلة أمر يتعارض مع صريح اللائحة ورأي الجمعية العمومية، وما جاء بمحضر إجراءات الجمعية العمومية سالف الذكر والموقع من أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات واللجنة القضائية المراقبة للانتخابات ومن اللجنة الأوليمبية والمسئولين من الجهة الإدارية الحاضرين بالجمعية والذي من بين بنوده فوز العامري فاروق بالتزكية.

سابعاً: عرض موقف السيد العامري فاروق على الجمعية العمومية مرة أخرى فهو أمر مستغرب جدا، ولا يتفق مع المنطق أو القانون أو اللائحة، وفيه اعتداء على حقوق الجمعية العمومية، ويخالف السوابق المستقر عليها في انتخابات الاندية وخاصة نادى الزهور ونادى هليوبوليس التابعين لذات مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة.

وعليه:

فإن النادي الأهلي ومجلس إدارته كعهدهما دائما يتمسكان بتطبيق صحيح أحكام القانون ولائحة النظام الأساسي للنادي ويرفضوا رفضا تاما سياسة الكيل بميكيالين في التعامل مع الأندية الرياضية المتماثلة في المراكز القانونية. وأن العامري فاروق فاز بمقعد نائب الرئيس بالتزكية.

النادي الأهلي.

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