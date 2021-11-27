بسبب أوميكرون.. أحدث تصريح من وزير التعليم بشأن تعطيل الدراسة

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن قرار تأجيل الدراسة بسبب ظهور متحور كورونا الجديد «أوميكرون» ليس قرار وزارة التربية والتعليم، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة المسؤولة عن تحديد الخطوات المقبلة.

تابع «شوقي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية»، المذاع على فضائية «mbcمصر»، مساء السبت، أن فكرة التساؤل عن تأجيل الدراسة سؤال سابق لأوانه، معقبًا: «المتحور لسه ظاهر إمبارح، لو قعدنا في البيت أكثر من كده، الطلاب هتتعب في العملية التعليمية، يكفينا ما فُقد قبل كده».

ولفت إلى أن العام الدراسي يسير بشكل منتظم منذ أول يوم، موجهًا الشكر للمدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن الوزارة قامت بتطعيم كافة أعضاء القائمين على العملية التعليمية.