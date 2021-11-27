الحفاظ على الهوية المصرية في مواجهة التطرف بثقافة الوادى الجديد

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تحت رعاية أ د. إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسةالفنان هشام عطوة بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافى بقصر ثقافة الخارجة، صالون ثقافى لمجلة الثقافة الجديدة للتعرف على الهوية المصرية وأهم العادات والموروثات الشعبية بجميع المحافظات، قدمها الشاعر مصطفى معاذ الشاعر الباحث فى التراث الواحاتى.

بدأت فعاليات الصالون بكلمة ترحبية من مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد حيث قدم نبذة عما يقدمه الفرع من أنشطة لإحياء التراث الواحاتى، أعقبها كلمة الشاعر والباحث رئيس تحرير مجلة الثقافة الجديدة ورئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية مسعود شومان الذى تحدث عن إعادة مشروع وصف مصر والذى يهدف إلى تعريف المواطن المصرى بالأماكن الموجودة فى مصر والتعرف على هويتها وأهم العادات والتقاليد والموروثات الشعبية والآثار الموجودة بها ودور الثقافة فى تعزيز الإنتماء للوطن وختم حديثه بقصيدة عن الوادى الجديد.

ثم شاركه الحديث مجموعة من الأدباء وأساتذة الجامعة والمهتمين بالتراث الواحاتى حيث تحدثت الدكتورة حنان حجازى وكيل كلية الآداب عن دور الجامعة فى توثيق التراث، ثم كلمة لمنصور عثمان مدير الآثار المصرية سابقا عن أهم المعالم الأثرية للمحافظة، كما تحدث الشاعر مصطفى ضبع رئيس نادى أدب القصر عن الحركة والخصوصية الثقافية فى الوادى الجديد، و كل من الشاعر حسين عبد المنعم، وكمال كوكب رئيس نادى الأدب المركزى ورئيس نادى أدب قصر ثقافة الخارجة، محمد الصياد، والشاعر حسين مخلوف عن أهم الأمثال الشعبية القديمة للمحافظة، وتطرق رشاد كرار بالحديث عن واحة باريس ونشأتها وأهم العادات والتقاليد الموجودة بها، كما شارك كل من الشاعر أحمد البدرى، والشاعر مصطفى ضبع، وفنان الواحة حسن ناجى والإذاعى محمد حسين، ناصر دمرداش، وفى الختام قدمت فقرة فنية لمجموعة من إغانى الفلكلور الواحاتى مع الفنان حسن عيسى وذلك بحضور الشاعر محمود خير الله مدير تحرير المجلة، والناقد مصطفى القزاز سكرتير المجلة، و كوكبة من الأدباء والشعراء والمفكرين والصحفيين والإعلاميين والفنانيين.