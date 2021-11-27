ابنة رشوان توفيق : «بابا قالي أخويا هيموت وبعدها بشهر توفى.. وبكيت وحمدت الله»

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قال الفنان رشوان توفيق، إنه من مواليد ٢ فبراير ١٩٣٣ بحى السيدة زينب، وإنه يعتبر أمه من الأولياء الصالحين، مضيفًا : «قمت بأداء فريضة الحج لأمي ولأبي».

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي دكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة: «في إحدى المرات كنت بعمل عمرة لوالدتى وسألت نفسي يا ترى يا أمى ثواب العمرة وصلك؟ وفوجئت بها في الحلم في هذه الليلة، وهذا دليل على أن التجارة مع الله رابحة».

أشار توفيق إلى أنه: «رأيت ابني متوفى في المنام، وجاءني في المنام هاتف وقالى لي توفيق ابنك مات».

وعقبت الإعلامية هبة رشوان ابنة الفنان رشوان توفيق: «لما بابا حكى ليّ لم أصدقه، وقلت له يا بابا ربنا لم يعط ميعاد الأجل لحد، وفعلًا بعدها بشهر توفى توفيق، وبكيت وسجدت وحمدت الله».