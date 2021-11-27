اتجاه في الإسماعيلي لتغريم شكري نجيب ماليًا

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استقر مسؤولو النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس يحيى الكومي، على توقيع غرامة مالية على شكري نجيب، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، وذلك بسبب ما بدر منه تجاه مجلس الإدارة، عقب مباراة المقاولون العرب، في الجولة قبل الماضية للدوري.

وكان شكري نجيب، انتقد مجلس إدارة الإسماعيلي، خلال حديثه مع جماهير الدراويش عقب مباراة المقاولون، بسبب تأخر صرف المستحقات المالية للاعبين، بجانب إلغاء قيمة إيجار سكن اللاعبين المغتربين، الأمر الذي جعل مسؤولي النادي يقررون تحويل اللاعب إلى التحقيق رغم اعتذاره عن ما بدر منه.

وعلمت «المصري اليوم» أن مسؤولو النادي الإسماعيلي استقروا على الاكتفاء بتوقيع غرامة مالية على شكري نجيب، بعد حديثه الغير لائق عن مجلس الإدارة، وذلك بعدما رفض الأرجنتيتي خوان براون، المدير الفني، فكرة إيقاف اللاعب نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية في الفترة المقبلة، خاصة في ظل العجز الذي يُعاني منه في مركز قلب الهجوم، فضلاً عن تراجع مستوى الناميبيبي بيسنون شيلونجو، وعدم ظهور الزامبي جاستن شونجا، بالمستوى المنتظر منه منذ انضمامه للفريق في الصيف الماضي.

وينتظر مسؤولو الدراويش، انتهاء التحقيق مع قائد الدراويش، لاتخاذ العقوبة المالية المناسبة ضد اللاعب ليكون عبرة لباقي زملاءه في الفريق.

يُذكر أن الجهاز الفني للإسماعيلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 3 أيام عقب مباراة غزل المحلة، التي أقيمت أمس الجمعة ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق، الثلاثاء المقبل، الاستعداد لمواجهة سموحة المقرر لها 21 ديسمبر المقبل، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.