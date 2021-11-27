رئيس مدينة دسوق يتابع رصف شوارع حي مكة

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تابع السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، السبت، بدء أعمال تمهيد وتجريف ورفع مخلفات التجريف بمساكن حي مكة بالمدينة، وذلك تهميدا لوضع طبقة الأساس والرصف الجيد.

وشدد رئيس المدينة على المتابعة الجيدة قبل وضع طبقة السن والتأكد من صلاحية البنية التحية من مياه وصرف وغاز، وإنشاء صفايات المطر، وإزالة الأرصفة المخالفة بالشارع وتوسعة الشارع، والتأكد من سلامة البنية التحتية والمرافق، وأعمال تطهير خطوط الصرف الصحي، والدمج الجيد والتمهيد قبل وضع طبقة الأسلفت النهائية للشارع، وذلك ضمن الخطه الاستثمارية للعام المالي 2021/ 2022.