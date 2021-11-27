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شارك د. سعيد عامر ،الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، د. إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات في افتتاح فعاليات ورشة العمل التي نظمها المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر، بالتعاون مع مجمع البحوث الإسلامية، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بالقاهرة، لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف تحت عنوان: «حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة في مصر والعالم الإسلامي»؛ وذلك بحضور د. محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، د. جمال أبوالسرور ،مدير المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر.

تأتي الورشة في إطار جهود المجمع المستمرة بالتعاون مع مؤسسات الأزهر المختلفة وعلى رأسها جامعة الأزهر ومراكزها لتدريب وتأهيل وعاظ وواعظات الأزهر الشريف في مختلف المجالات، وأهمها مجال العلاقات الأسرية، وحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، وما تمثله من أهمية في عملية استقرار المجتمع.

وقال د. سعيد عامر، إن هذه الورشة تستهدف بيان خطر العنف والممارسات الضارة من الناحية الطبية والنفسية، والتي يحتاج إلى معرفتها وعاظ وواعظات الأزهر الشريف بجانب معرفتهم للأحكام الشرعية الخاصة بتلك الممارسات، مما يساعدهم على تقديم رسالتهم في هذا الجانب بشكل متميز يحقق أهداف تلك الرسالة.

فيما قالت د. إلهام شاهين إن هذه الدورات التدريبية وورش العمل المستمرة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف تمثل أهمية كبرى لهذه النماذج الدعوية، الذين يتصلون بالجمهور اتصالًا مباشرًا ويناقشون الكثير من قضاياهم والتي تحتاج إلى تأهيل وتدريب مسبق يمكنهم من أن يكونوا عناصر فاعلة في عملية التأثير في الجمهور وتلبية احتياجاته.

ورشة عمل مكثفة لوعاظ وواعظات الأزهر حول حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة