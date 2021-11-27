رشوان توفيق : «رأيت سيدنا محمد وعيسى وإبراهيم وستنا مريم في المنام»

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قال الفنان القدير رشوان توفيق، إنه رأى «السيدة مريم في المنام وكانت تبتسم لى، وكان لدي صديقي مسيحي يقول لماذا شاهدتها أنت ولم أشاهدها أنا؟ فرد عليه أنا أحبها وأبكي عندما أقرأ سورة مريم».

كشف الفنان رشوان توفيق خلال حلوله ضيفا على الإعلامي دكتور عمرو الليثي بواحد من الناس، «أنه شاهد سيدنا إبراهيم في المنام وكان جالسا على سجادة الصلاة بيسبح ويرتدي جلابية فلاحى، فسألت مين ده، فرد عليا منادى: ده خليل الله إبراهيم».

وقال أيضا إنه «رأى النبى محمد صلى الله عليه وسلم مرتين، الأولى في زى رجل أزهرى ويجلس على كرسي عالى وحوله طلاب يستمعون له ويتعلمون الدين، والثانية شاهدته بشكل واضح».

وأضاف: «شاهدت أيضا سيدنا عيسى، زى القمر في السماء ولابس جلباب واسع، لكن لم أشاهده بوضوح، فلما صحيت قولت لهبة بنتى أنا شوفت سيدنا عيسى بس مش بوضوح. وبالليل جاء لي في الرؤية بوضوح».