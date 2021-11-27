تركيب 12 عمود إنارة وتنفيذ حملة إشغالات بالعجوزة في الجيزة

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نفذ حي العجوزة بمحافظة الجيزة، السبت، حملة رفع إشغالات وتركيب أعمدة الإنارة.

وأوضح الحي أنه تم تركيب 12 عمود إنارة بمشتل بميدان أسوان، وتمت إضاءتة بالكامل، كما تم القيام بصيانة دورية لأعمدة الإنارة بميدان أبوالكرامات، وإصلاح كابل إنارة خلف نادس الترسانة.

في سياق متصل، تم القيام بحملة إشغالات بنطاق العجوزة والمهندسين وأرض اللواء، أسفرت عن إيقاف أعمال تشطيبات بمحل تجارى بدون تصريح وتمت مصادرة محتوياته بشارع محمد على العسيرى بأرض اللواء، كما تم مصادرة محتويات مركز تجميل (مساج) بشارع إبراهيم سليمان.

وشملت تلك الحملات شوارع دجلة وجامعة الدول العربية والطريق الأبيض والغاز، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المحلات التجارية المخالفة لمواعيد الغلق المقررة بشارعي السودان وأحمد عرابي