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قال أحمد الفاضلي سفير مصر في جنوب إفريقيا، إنه لا يوجد مصريين عالقين في جنوب إفريقيا مع ظهور متحور كورونا الجديد أوميكرون .

وأضاف أحمد الفاضلي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، :«السفارة شكلت خلية أزمة لمتابعة تطورات متحور كورونا الجديد أوميكرون».

وتابع احمد الفاضلي:«لم يتم إخطارنا بأي إصابات بـ متحور كورونا الجديد أوميكرون بين أفراد الجالية المصرية».

وأكمل احمد الفاضلي :«أعداد إصابة كورونا في جنوب أفريقيا ليست كبيرة وخلال موجات كورونا الماضية في جنوب إفريقيا أصيب 3 مليون مواطن وتوفى 90 ألف مواطن فقط».