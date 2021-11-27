★ ★ ★ ★ ★

نفى الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تسجيل أي حالات إصابة حتى الآن بالمتحور المثير للقلق العالمي «أوميكرون».

وكشف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية خلال برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON» أن الوزارة لديها آليات للكشف عن المتحور في حال ظهوره، قائلًا: «التسلسل الجيني للفيروس معروف والتغيرات التي حدثت على هذا التسلسل وأدت لظهور المتحور الأخير المطلق عليه اسم أوميكرون معروف، وهي منطقة سبايك بروتين العالي وهو الذي يقوم بدور الالتصاق بالخلية البشرية ويساعد الفروس على غزو الجسم.

وحول حالة الجدل للسيدة البلجيكية المصابة بالفيروس المتحور وقدومها من مصر، شدد عبدالغفار على أنه فور ظهور الخبر تم التواصل مع المسؤول عن تطبيق الإجراءات الصحية لمنظمة الصحة العالمية ببلجيكا وجاء الرد رسميًا يفيد بأن الحالة كانت مسافرة من مصر أي مغادرة يوم 9 نوفمبر وظهرت عليها الأعراض في 22 من نفس الشهر أي بعد مرور 11 يومًا من مغادرتها الأراضي المصرية ولم تجري المنظمة مجموعة الاستقصاء المعتادة كون وجود فترة كبيرة مضت منذ مغادرتها مصر وحتى ظهور الأعراض، كما أن السيدة عندما غادرت مصر هبطت ترانزيت في تركيا ومنها إلى بلجيكا وأجري لها مسحة pcr وكانت سلبية على الأراضي البلجيكية وبعد مضي 7 أيام تم إجراء مسحة أخرى وظهرت سلبية.

وواصل: «هذا يؤكد بما يرقي إلى الشك وإلى حد بعيد أنه من غير المحتمل أن تكون قد أصيبت به على الأراضي المصرية نظرًا لطول فترة الحضانة بالإضافة إلى إجراءها مسحة على الأراضي البلجيكية فور وصولها».