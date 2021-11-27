مسؤول بريطاني: سلالة أوميكرون قد تكون قادرة على مقاومة اللقاحات

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قال كريس ويتي كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا، اليوم السبت، إن هناك فرصة معقولة في أن تكون لسلالة فيروس كورونا التي رصدت حديثا «أوميكرون» درجة ما من مقاومة اللقاحات.

وقال ويتي في مؤتمر صحفي عقده رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون: «هناك فرصة معقولة في وجود درجة ما من مقاومة اللقاحات بالنسبة لهذه السلالة».

ولفت ويتي إلى أن هناك الكثير من «عدم اليقين» بخصوص المتحور الجديد، داعيا إلى توسيع استخدام جرعات اللقاح المعززة للبالغين.

وتم اكتشاف سلالة أوميكرون في جنوب إفريقيا أولا، وتلا ذلك رصدها في عدد من الدول منها بلجيكا وبوتسوانا وهونغ كونغ وبريطانيا.

وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع كي يتعرف العلماء على نحو كامل على تحورات السلالة وما إذا كانت اللقاحات والعلاجات المتاحة فعالة في مقاومتها.