وزير الدولة للإنتاج الحربي: نتوقع وصول زوار معرض إيديكس إلى 30 ألفًا

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قال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إن مصر تشهد خلال أيام إقامة واستضافة النسخة الثانية من معرض «إيديكس 2021»، مشيرا إلى أنه سوف يقام في الفترة من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمير تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف «مرسي»، خلال حواره مع الإعلامية رانيا هاشم في برنامج «الصدى»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، مساء اليوم السبت، أن «مصر سوف تنظم هذه المعرض كل عامين بناء على رؤية الرئيس السيسي»، لافتا إلى أن النجاح الذي حققه معرض إيديكس 2018 جعل مصر تستعد منذ نهايته إلى تنظيم معرض معرض إيديكس 2021.

وأوضح أن نجاح النسخة الأولى من المعرض أعطتنا الدفعة لنجاح النسخة الثانية، مشيرا إلى أن هناك تعاونا مع عدد من الوزارات من الخارجية والسياحة والجهات الأمنية لإنجاح المعرض.

وكشف الوزير، عن سبب عدم إقامة معرض «إيديكس»، العام الماضي، مؤكدًا أنه بسبب فيروس كورونا وتأثيره على العالم كله والدول المشاركة.

وقال: «قررنا إقامة المعرض هذا العام، وستسير الدورات في السنوات الفردية بعد ذلك»، مشيرًا إلى أنه في نهاية معرض إيديكس 2018 تم حجز من 18 إلى 20 من مساحة إيديكس 2021 ونفس الأمر يقاس على السنوات المقبلة.

وأكد أن حجم المشاركة الدورة الماضية كان 370 شركة، وهذا العام المشاركة فوق 400 شركة تمثل 42 دولة، وحجم الزائرين وصل إلى 10 آلاف زائر ومتوقع هذا العام أن يكونوا 30 ألف زائر.

وأشار إلى أن المعرض أضاف ثقلا لمصر عسكريًا، وأدعو الشباب والمستثمرين لزيارة المعرض والمقارنة بين التكنولوجيا الداخلية والخارجية.