الكنيسة اللاتينية بمصر تحتفل بختام سنة القديس يوسف

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احتفلت الكنيسة اللاتينية بمصر، بختام السنة المكرسة للقديس يوسف، وذلك بصلاة القداس الإلهي الاحتفالي، التي ترأسها المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، وبمشاركة الأب مراد مجلع، الخادم الإقليمي للرهبنة الفرنسيسكانية بمصر، والمونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والعديد من الآباء الكهنة، والرهبان، والراهبات، والشعب المحتفل، وذلك بكنيسة سان جوزيف بوسط البلد.

تصمن القداس الإلهي الكلمة الروحية من سيادة المطران كلاوديو، التي أعلن فيها عن اقتراب تدشين السنة المكرسة للعائلة المقدسة. واختتم القداس الإلهي بمنح البركة الرسولية الختامية من سيادة المطران كلاوديو لوراتي للحاضرين.