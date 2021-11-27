تواصل فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر الدولي «كنيسة شمال إفريقيا تراثها ومصيرها»

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تواصلت فعاليات المؤتمر الدولي الرابع «كنيسة شمال إفريقيا تراثها ومصيرها» لليوم الثاني، وذلك بتنظيم مشترك بين المركز الثقافي الفرنسيسكاني للدراسات القبطية، واللجنة الأسقفية للإعلام، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وبرعاية مركز المسبار للدراسات والبحوث، وذلك في الفترة من الخامس والعشرين، وحتى السابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري، بمسرح سان جورج بمصر الجديدة.

تضمن اليوم الثاني عدة جلسات مختلفة بترأس من أساتذة من الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الباحثين من تونس، والجزائر، والمغرب، ودبي، وتخللت الجلسات مناقشة الباحثين للأوراق البحثية المختلفة