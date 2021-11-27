مسؤولة أبحاث لقاحات بأمريكا: لا نستطيع تطوير لقاح لمواجهة «أوميكرون» في 200 يوم

★ ★ ★ ★ ★

قالت الدكتورة هلا غصن، مسؤولة أبحاث اللقاحات بجامعة تكساس بالولايات المتحدة، إن تحورات فيروس كورونا تتراوح بين 30 إلى 50 متحورا، وهناك قلق من المتحور الجديد «أوميكرون» بسبب المتغيرات العديدة التي لحقت به، قائلة: «لا زال البحث جاريا حول علاقة المتحور الجديد بالمناعة وسرعة انتشاره».

وأضافت غصن، خلال برنامج «حديث القاهرة» على قناة «القاهرة والناس»، أن المتحور الجديد لفيروس كورونا ظهر في جنوب أفريقيا وعلماء أمريكا يراقبونه عن كثب، موضحة أن إعداد لقاحات تستغرق سنوات حتى تصل إلى الناس.

وتابعت: «لا نستطيع خلال 200 يوم تطوير لقاح جديد من البداية ليواجه المتحور الجديد أوميكرون، وعملت في جامعة تكساس على لقاح مودرنا وهناك صرامة شديدة للوصول لنتائج علمية دقيقة»، مؤكدة أن فايزر هو اللقاح الوحيد الذي حصل على موافقة كاملة، ومخاطر اللقاحات أقل بكثير جدا من منافعها.