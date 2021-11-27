بطريرك الأقباط الكاثوليك يحتفل بخريجي عام ٢٠٢١

★ ★ ★ ★ ★

احتفل الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، بخريجي عام ٢٠٢١، بمشاركة الأب فرنسيس وحيد، مسؤول خدمة الشباب الإيبارشي، والأب بيشوي رسمي، مدير الكلية الإكليريكية، والعديد من الآباء الكهنة، والخريجين وعائلاتهم.

بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية مع البطريرك، ثم فقرة «خطوات ماجديتشية لقدام»، التي قدمها ماجد موريس، بالإضافة إلى ألعاب ترفيهية للخريحين، وفقرة غنائية مع فريق«steps». وتلا ذلك، كلمة من الأب فرنسيس للشباب، ثم كلمة تشجيعية من غبطة البطريرك للخريحين.

واختتم الحفل بتوزيع شهادات التقدير والاحتفال بتكريم الخريجين، ثم منح غبطة أبينا البطريرك البركة الرسولية الختامية للحاضرين.