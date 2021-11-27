الجيزة: تكريم المشاركين في مهرجان التمور بالواحات البحرية

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كرم الدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات، العاملين بالديوان العام التنفذيين وموظفين وفنين وسائقين بالوحدة المحلية لمدينة الباويطي والذين شاركوا في انطلاق مهرجان التمور الاول بالواحات .

في اطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكريم المجيدين في العمل وتحفيزهم.

وأشار رئيس مركز الواحات إلى أن المهرجان يأتي في اطار توجيهات اللواء احمد راشد محافظ الجيزة وايضاً لدعم قطاع زراعة النخيل وانتاج التمور بواحاتنا الحبيبة كأكبر منتج للتمور وبلد ال3 مليون نخلة إلى جانب تنشيط مختلف القطاعات الواعدة، التي تمتاز بها المدينة من مقومات سياحية.

ولفت إلى أن المهرجان تم اطلاقه في اطار التعاون المثمر مع الغرفة التجارية بالجيزة لتسليط الضوء ودعم قطاع التمور بالواحات البحرية لما له من أهمية كبيرة مشيرا إلى أن مدينة الواحات البحرية تعد من أكبر المدن انتاجا للتمور، بالإضافة إلى ما تتمتع به مدينة الواحات من مظاهر سياحية وتحديد موعده 11/11/2021 والذي اصبح عيد قومي للواحات البحرية حيث يعد منتج التمور أهم مصادر الدخل التي يعتمد عليه أغلب الأسر بالواحات البحرية، الأمر الذي تطلب التوسع في توفير منافذ لعرض منتجات تلك الصناعة، مما سيساهم في تحسين الاستثمار والتنمية الزرعية وفتح ابواب للسياحة الداخلية والخارجية.