حسام حسن يمنع انتقال نجم الاتحاد السكندري إلى الأهلي

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رفض حسام حسن، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، رحيل هشام صلاح، ظهير أيمن الفريق، إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير إعلامية أكدت في الساعات الماضية، أن النادي الأهلي يُخطط للتعاقد مع هشام صلاح، في يناير المقبل، وذلك بناءً على طلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، والذي أشاد بإمكانيات اللاعب الفنية.

وعلمت «المصري اليوم» أن حسام حسن، رفض تمامًا فكرة رحيل هشام صلاح، في الميركاتو الشتوي المقبل، نظرًا لحاجة الفريق لخدماته الفنية في الفترة المقبلة، نظرًا للعجز الذي يُعاني منه في مركز الظهير الأيمن، خاصة في ظل عدم قناعته بمستوى كريم يحيى، المقيد في قائمة الانتظار.

وعقد حسام حسن، جلسة مع اللاعب في الأيام الماضية، قبل منح اللاعبين فترة الراحة لمدة 4 أيام، وطلب منه التركيز مع الفريق وعدم الانشغال بعروض الرحيل، مؤكدًا له أنه لن يوافق على رحيله في يناير.

وقدم اللاعب صاحب الـ25 عامًا مميز مع زعيم الثغر في الموسم الماضي وهذا الموسم، وهو ما جعله محط أنظار العديد من أندية القمة في الدوري.

وكان مسؤولو الاتحاد برئاسة محمد مصيلحي، نجحوا في الأيام الماضية في تجديد التعاقد مع هشام صلاح، لمدة 5 سنوات مقبلة.

يُذكر أن الاتحاد السكندري سوف يبدأ الثلاثاء المقبل، الاستعداد لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها 20 ديسمبر المقبل، على ستاد الإسكندرية، في الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الفريق السكندري المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين وتعادل في مثلهما وتعرض للهزيمة في لقاءين.