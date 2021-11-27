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قال طلال عبداللطيف، خبير اللوائح الرياضية، إن العامري فاروق، هو المرشح الوحيد على منصب نائب رئيس النادي الأهلي في انتخابات القلعة الحمراء التي أقيمت أمس الجمعة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية أن العامري فاروق الوحيد الذي خاض الانتخابات للنادي الأهلي وفاز بالتزكية بناء على نتائج عملية التصويت.

وتابع أنه وفقا للائحة النادي الأهلي: إذا كان عدد المترشحين مساويا للعدد المطلوب انتخابه تعرض أسماؤهم على الجمعية العمومية لاعتماد فوزهم بالتزكية، ويشترط الحصول على موافقة 25% على الأقل من عدد الحاضرين للفوز بالتزكية وفقا للائحة الأهلي وهو ما لم يتم.

واستطرد طلال عبداللطيف أن 25% من الحاضرين في الجمعية العمومية يبلغ نحو 5200 شخص وكان يتوجب عليهم بالتواجد خلال أعمال الجمعية العمومية من أجل اختيار العامري فاروق على منصب نائب الرئيس بشكل علني وليس بالاقتراع السري كما حدث في عملية التصويت.

وكشف خبير اللوائح الرياضية أن النادي الأهلي كان يجب إلا يتم إدراج العامري فاروق في بطاقة التصويت على أن يتم اختياره بالشكل العلني خلال أعمال الجمعية العمومية التي أقيمت أمس الجمعة، موضحا أن العامري فاروق خارج مجلس إدارة القلعة الحمراء حتى شهر يوليو المقبل موعد الجمعية العمومية المقبلة.

وأشار طلال عبداللطيف إلى أنه في حال حصول وليد الفيل، عضو النادي الأهلي على قرار بعودته للانتخابات من جانب المحكمة الإدارية العليا للمنافسة على منصب نائب رئيس النادي الأهلي سيتم إعادة الانتخابات على ذلك المنصب ينافس مع العامري فاروق، وهذا لن ينفذ إلا في الأول من شهر يوليو من العام المقبل وبذلك يكون موقف العامري فاروق مجمد لحين انعقاد الجمعية العمومية القادمة.