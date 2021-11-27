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كشف السفير أحمد الفاضلي، سفير القاهرة بجنوب إفريقيا وبوتسوانا وليسوتو، تفاصيل متحور «أوميكرون» الجديد.

وقال الفاضلي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» عبر قناة «النهار»: «جنوب إفريقيا تمر بالموجة الثالثة لكورونا وعدد المواطنين فيها 60 مليون مواطن، ولم تدخل الموجة الرابعة بعد، وعدد الإصابات المسجلة يوميا حوالي 3000 حالة".

وأشار إلى أن ذروة الموجة الثالثة في جنوب إفريقيا سجلت 26 ألف إصابة، موضحا أن جنوب إفريقيا تنتظر الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

ولفت إلى أن جنوب إفريقيا أول من أعلن عن المتحور الجديد «أوميكرون» بعد اكتشافه، مضيفا: «جنوب أفريقيا لديها شفافية في الإفصاح عن أعداد الإصابات».

وعن دور السفارة هناك، أكد أنه تم تشكيل فريق للتعامل مع أزمة المتحور الجديد، من خلال وضع رقم هاتف للتواصل مع السفارة، وهو 0027763880808، ويستطيع أي مواطن يواجه مشكلة التواصل مع السفارة من خلاله، والإبلاغ عن حالات الإصابة بالمتحور الجديد.

كان الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بعمل وزير الصحة، قد قال إن أي تحور في فيروس كورونا يحتاج إلى وسيط كي يساعده على حدوث هذا التحور.

وأضاف عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»: «الأماكن التي بها معدلات نقص مناعة تزيد من فرص تحور الفيروس وجنوب افريقيا بها أعداد كبيرة مصابة بالإيدز وبالتالي عدد كبير من الأفراد هناك يعانون من نقص المناعة وبالتالي تكون فرصة لـ فيروس كورونا كي يتحور ويتغير».