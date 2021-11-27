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واصل سعر الذهب، مساء السبت، 27 نوفمبر 2021، الإستقرار عند الأسعار التي حققها، مساء الجمعة، بعدما حقق انخفاضا ملحوظا في ختام التعاملات الاسبوعية بالبورصة، وكانت أسعار الذهب عالميا، استقرت عند سعر 1،792.60 دولار للأوقية، وحققت خسائر اسبوعية وصلت إلى 2% رغم مخاوف انتشار فيروس كورونا المتحور الجديد.

واستقر سعر الذهب اليوم في مصر بعدما حقق انخفاضا اسبوعيا يصل إلى 19 جنيها في الجرام في استجابة للانخفاض العالمى بنهاية الإسبوع مساء الجمعة، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، اليوم، ما بين 785 و787 جنيها.

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، بين 897 و899 جنيهات وهو الأكثر انتشارًا في دول الخليج.

يتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، بين 785 و787 جنيها ويعد أكثر الأنواع انتشارًا في مصر خاصة في الوجهين البحرى والقبلى.

يتراوح سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر، مساء السبت، بين 673 و675 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية.

يتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، مساء السبت، ما بين 6280 و6296 جنيها.

وهذه الأسعار تحددها شعبة الذهب في مصر الأسعار بدون المصنعية، التي تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

وتحرص «المصرى اليوم» على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا في مصر وعلى المستوى العالمى، في إطار تلبيتها لرغبات واهتمامات القراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو خارجها بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار.

استقر سعر الذهب عالميًا، اليوم، أسفل الحاجز الأشهر 1800 دولار للأوقية حيث تم اختتم التداول في البورصة العالمية مساء الجمعة عند 1،792.60 $، وقد يجد الذهب الدعم على 1777.40 دولار للأوقية، والمقاومة على 1850.40 دولار للأوقية،

وشهد سعر الذهب على مدار الإسبوع الماضى حالة من التذبذب انتهت على انخفاض اسبوعى وصل إلى 2 %، وطغى رهان المستثمرين على اتجاه الفيدرالى الإتحادى الأمريكى لتشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، مما أدى إلى الابتعاد عن شراء الذهب الذي لا يدر عائدا .

استقرت اسعار الذهب اليوم في أسواق المال في مصر وعالميا، بسبب الإغلاق لقضاء الإجازة الاسبوعية وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 793.01 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 906.29 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 679.72 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،792.60 $ .

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