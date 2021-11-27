«الفيروس خطير».. الكويت تتخذ إجراءات جديدة بعد ظهور متحور «أوميكرون»

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أعلنت الكويت، السبت، إيقاف رحلات الطيران المباشرة مع 9 دول أفريقية، باستثناء طائرات الشحن؛ وذلك بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة «أوميكرون».

وأعلن مركز التواصل الحكومي في الكويت، أن مجلس الوزراء علق الطيران مع 9 دول أفريقية، هي «جنوب إفريقيا- ناميبيا- بوتسوانا- زيمبابوي- موزمبيق- ليسوتو- إسواتيني- زامبيا- مالاوي».

كما قرر المجلس تطبيق الحجر المؤسسي 7 أيام، على الكويتيين القادمين من تلك الدول، مع إجراء فحص PCR عند الوصول وفي اليوم السادس من الوصول، إضافة إلى منع دخول الكويت لغير الكويتيين القادمين من تلك الدول سواء مباشرة أو عن طريق دول أخرى ما لم يقيموا خارج تلك الدول لمدة 14 يوماً على الأقل، وذلك اعتباراً من غد الأحد.

كما دعت الحكومة، المواطنين إلى تجنب السفر في الوقت الراهن، إلا في حالات الضرورة، وخاصة إلى الدول التي ظهرت بها حالات من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي، الشيخ حمد جابر العلي، عقب اجتماع اللجنة الوزارية لطوارئ «كورونا» إلى أن «المطار لن يُغلق والحدود لن تُغلق»، مضيفا: «الفيروس خطير، وهناك خطوات يجب أن يتخذها الجميع سواء ممن هم داخل الكويت أو من سيعودون إلى البلاد».