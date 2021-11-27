  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أول تصريح سوداني رسمي عن هجوم الجيش والميليشيات الإثيوبية على الفشقة الصغري

Print
أول تصريح سوداني رسمي عن هجوم الجيش والميليشيات الإثيوبية على الفشقة الصغري أول تصريح سوداني رسمي عن هجوم الجيش والميليشيات الإثيوبية على الفشقة الصغري

أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تعرضت قواتها التي تعمل في تأمين الحصاد بمنطقة الفشقة الصغري في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضي السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان رسمي، منشور على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية: «تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه».

وأضاف: «الجنة والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين».

المصرى اليوم