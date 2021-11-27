أول تصريح سوداني رسمي عن هجوم الجيش والميليشيات الإثيوبية على الفشقة الصغري

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أعلنت القوات المسلحة السودانية عن تعرضت قواتها التي تعمل في تأمين الحصاد بمنطقة الفشقة الصغري في منطقة بركة نورين لاعتداء وهجوم من مجموعات للجيش والميليشيات الإثيوبية، استهدفت ترويع المزارعين وإفشال موسم الحصاد والتوغل داخل أراضي السودان.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية في بيان رسمي، منشور على الصفحة الرسمية للقوات المسلحة السودانية: «تصدت قواتنا للهجوم بكل بسالة وكبدتهم خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات واحتسبت القوات المسلحة عددا من الشهداء وستظل تحمي الوطن وتدافع عن أراضيه».

وأضاف: «الجنة والخلود للشهداء الأبرار وعاجل الشفاء للجرحى والمصابين».