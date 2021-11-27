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مسعود بارزاني والقنصل الأردني يناقشان تهديدات داعش وقضية النازحين

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مسعود بارزاني والقنصل الأردني يناقشان تهديدات داعش وقضية النازحين مسعود بارزاني والقنصل الأردني يناقشان تهديدات داعش وقضية النازحين

استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم السبت، القنصل العام الأردني لدى أربيل فؤاد المجالي والوفد المرافق.

وخلال اللقاء، ثمّن القنصل العام الأردني دور الزعيم بارزاني في نضال كردستان من أجل نيل الحرية والاستقرار ونمو الإقليم، كما أشاد بتضحيات قوات البشمركة في الحرب ضد إرهابي داعش، ووجّه شكره لإقليم كردستان على استضافته مئات الآلاف من النازحين.

وتمت الإشارة لأواصر الصداقة والعلاقات التاريخية التي تجمع بين شعب كردستان والمملكة الأردنية، والصداقة القديمة بين قادة الجانبين، وتم التباحث حول سبيل تعزيز العلاقات في شتى المجالات. وتطرق الجانبان إلى الوضع السياسي في العراق والتحديات التي تواجه العملية السياسية في العراق وتشكيل الاتحادية الجديدة بعد الانتخابات.

المصرى اليوم