صبا مبارك تشارك في العرض الأول لفيلم «بنات عبد الرحمن» (صور)

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استقبلت ريد كاربت مهرجان القاهرة السينمائي الدولي صناع الفيلم الأردني «بنات عبدالرحمن» مساء اليوم لأول مرة عالميًا، ضمن المسابقة الرسمية للدورة الـ43 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، التي من المقرر أن تستمر حتى 5 ديسمبر المقبل. وشهدت الريد كاربت حضور صناع الفيلم وأبطاله وعلى رأسهم صبا مبارك التي تألقت بفستان أحمر مكشوف وفرح بسيسو ومخرج الفيلم زيد ابو حمدان.

فيلم «بنات عبدالرحمن»، مدته 118 دقيقة، وأعقب العرض مناقشة مع مخرج العمل زيد أبوحمدان. تدور أحداث الفيلم الذي يقوم ببطولته كل من صبا مبارك، وحنان الحلو، وفرح بسيسو، ومريم الباشا، في حي للطبقة المتوسطة في عمان، حيث تعيش زينب العزباء، والتي تعمل خياطة وتعيش حياة كئيبة وتعول والدها، وحينما يراها الأخير في ثوب زفاف كانت تقوم بتعديله لإحدى قريباتها، تستيقظ زينب لتجد والدها مفقودا فتبدأ رحلة البحث عنه بمساعدة شقيقاتها.

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن

قصة العمل تتناول علاقة أسرية مضطربة بين 4 شقيقات لا تجمعهن تقريبا إلا صلة الدم، بينهما تختلف كل واحدة عن الأخرى في طباعها وتفاصيل حياتها، يتزامن اختفاء والدهن مع تفجر مشكلاتهن الخاصة.

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تستمر حتى يوم 5 ديسمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الاحترازية وفقاً لإرشادات الحكومة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن

ريد كاربت فيلم بنات عبد الرحمن