مسعود بارزاني لمسؤولة أممية: أي ضغوطات لتغيير نتائج الانتخابات تعيق تقدم العراق

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بحث الزعيم الكردي مسعود بارزاني مع الممثلة الأممية الخاصة في العراق جينين بلاسخارت، آخر مستجدات الأوضاع السياسية في العراق ونتائج الانتخابات الأخيرة.

وأعرب البارزاني خلال استقباله بلاسخارت، مساء اليوم السبت في أربيل، عن شكره للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، لدور هذه الجهات في دعم الانتخابات العراقية، لافتا إلى أن الانتخابات التي شهدتها البلاد الشهر الماضي كانت ناجحة ونزيهة وعكست الواقع السياسي في البلاد وعبرت عن إرادة المواطنين.

أكد بارزاني للممثلة الأممية وجود محاولات لتغيير النتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات، مشددا على أن أي مساع من هذا النوع ستعمق من مشكلات البلاد.