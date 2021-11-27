تسجيل أول إصابة بسلالة «أوميكرون» في إيطاليا

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أعلن معهد الصحة الوطني الإيطالي، اليوم السبت، عن تسجيله أول إصابة بسلالة «أوميكرون» الجديدة لفيروس كورونا المسبب لعدوى «كوفيد-19» في البلاد.

وأوضح المعهد، في بيان، أنه تم تحديد تسلسل الجينوم في مختبر علم الأحياء الدقيقة السريري وعلم الفيروسات والتشخيص الحيوي الطارئ بمستشفى ساكو في ميلانو من عينة إيجابية لمريض قادم من موزمبيق.

وأشار البيان إلى أن الشخص المصاب وأفراد عائلته الذين تخالط معهم في «حالة صحية جيدة».